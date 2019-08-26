Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате ПортугалииРИА Новости вчера в 18:15
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
|6′
Вандерсон Галено
Эдвин Бангера
Самуэл Диас
|46′
Артур Энрике
|48′
|55′
Руи Фонте
Франсержио
|55′
Вандерсон Галено
Франсишку Тринкау
Закария Наиджи
Сандро Лима
|69′
|70′
Кажу
Рикарду Эшгайю
|74′
Витор Тормена
Сандро Лима
|77′
Алеш Пинту
|81′
Лоуренси
Лео Кордейро
|90′+4′
|90′+5′
Жоау Новайш
Жил Висенте
Расстановка 4‑3‑3
33
Сезар
2
Пинту
26
Фернандеш
5
Родригао
29
Диас
24
Краев
6
Жоао Афонсо
3
Соарес
22
Кордейро
91
Лима
13
Артур Энрике
82
Эдуарду
11
Виана
3
Тормена
4
Лукас Кунья
47
Эшгайю
77
Тринкау
17
Жоау Новайш
6
Клаудемир
19
Мурило
27
Франсержио
9
Хассан
Брага
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19).
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