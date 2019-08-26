Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19).

«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

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