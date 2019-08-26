Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Жил Висенте — Брага
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
6′
Вандерсон Галено
Эдвин Бангера
Самуэл Диас
46′
Артур Энрике
48′
55′
Руи Фонте
Франсержио
55′
Вандерсон Галено
Франсишку Тринкау
Закария Наиджи
Сандро Лима
69′
70′
Кажу
Рикарду Эшгайю
74′
Витор Тормена
Сандро Лима
77′
Алеш Пинту
81′
Лоуренси
Лео Кордейро
90′+4′
90′+5′
Жоау Новайш
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19).
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