Футбол

«Брага» проиграла «Спортингу» перед приёмом «Спартака»Евро-футбол.ру вчера в 17:59

Спортинг — Брага
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Жозе Алваладе»
Вендел
16′
38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
43′
Бруну Фернандеш
44′
Абдулай Диаби
61′
66′
Ахмед Хассан Магуб
72′
Франсержио
Мурило
73′
Уилсон Эдуарду
73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
77′
79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
85′
Вендел
Эдуардо
87′
90′+1′
Андре Орта
90′+4′
Клаудемир
Во втором туре чемпионата Португалии "Спортинг" обыграл "Брагу" со счётом 2:1. "Оружейники" двукратно превзошли соперника по количеству нанесённых ударов (21:9), но победу отпраздновали лиссабонские "львы", ведь в футболе главное - голы.
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