Футбол
«Брага» проиграла «Спортингу» перед приёмом «Спартака»Евро-футбол.ру вчера в 17:59
Вендел
|16′
|38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
|43′
Бруну Фернандеш
|44′
Абдулай Диаби
|61′
|66′
Ахмед Хассан Магуб
|72′
Франсержио
Мурило
|73′
Уилсон Эдуарду
|73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
|75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
|77′
|79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
|85′
Вендел
Эдуардо
|87′
|90′+1′
Андре Орта
|90′+4′
Клаудемир
Спортинг
Расстановка 4‑4‑2
1
Рибейро
50
Коррея
4
Коатес
22
Матье
9
Акунья
14
Нету
5
Эдуардо
8
Фернандеш
98
Думбия
10
Вьетто
11
Рафинья
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
14
Сантос
5
Секейра
90
Галено
6
Клаудемир
19
Мурило
21
Орта
15
Орта
20
Диаш
Брага
Расстановка 4‑4‑2
Во втором туре чемпионата Португалии "Спортинг" обыграл "Брагу" со счётом 2:1. "Оружейники" двукратно превзошли соперника по количеству нанесённых ударов (21:9), но победу отпраздновали лиссабонские "львы", ведь в футболе главное - голы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Соперник «Спартака» по Лиге Европы проиграл «Спортингу» в чемпионате Португалии
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Армия и оружие
Армия Сирии вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Политика
РБК объявил об изменениях в руководстве редакции
Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.
Обновлено в 06:13
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы
В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» перешел в «Ротор»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Ткачук стал футболистом волгоградского «Ротора».
Обновлено в 08:47
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России
Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о смерти заключенных из-за неправильного и несвоевременного лечения
Генпрокуратура сообщила о смерти четырех заключенных из-за неправильного лечения и несвоевременного оказания медпомощи.
Обновлено в 07:12
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали.
Обновлено в 08:23
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами, сообщает The Verge.
Обновлено в 09:28
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Футбол
Фанаты «Униона» почтили память умерших родственников на первой игре клуба в Бундеслиге
В честь исторического события «Унион» напечатал 455 плакатов умерших фанатов клуба, которые так и не увидели игру своей любимой команды в Бундеслиге.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми
В интернете появилось видео ДТП с маршрутным автобусом № 53 в Перми, въехавшим в бетонную стену.
Обновлено в 08:37
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03