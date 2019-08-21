Футбол

«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге ЕвропыГазета.Ru 17:10

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Судьба противостояния решится через неделю в Москве. "Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 1:0
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Евгений Ловчев: У игроков «Спартака» подспудно сидело – ничья хороший результат

Советский спорт17:25

«Спартак» пропускает первым, «Брага» вырывается вперёд. ВИДЕО

Sport.ru16:28

Радимов: ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?

Чемпионат17:19

Рейнгольд: «„Спартак“ подвели Мельгарехо и Айртон. На месте тренера я бы им башку оторвал»

Sport24.ru17:26

«Брага» - «Спартак». Прогноз от букмекера 1хСтавка

Все про Спорт ру10:51

«Спартак» в гостях проиграл «Браге»

ProstoProSport16:34

Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона

Московский Комсомолецвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика

Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева

Обновлено в 17:01
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД

Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено в 15:23
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Челябинск пригнали самолет-разведчик

Обновлено в 09:48
Общество

Чемпионат для умеющих работать руками: в Казани стартовал WorldSkills

Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Алибасов отметил, что ночью Федосеева-Шукшина прилетела из Болгарии.
Обновлено в 07:28
Общество

Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 12:07
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Экономика

«АЛРОСА» подготовит прогноз по добыче в 2020 году к концу сентября

"АЛРОСА" представит окончательный прогноз по добыче в 2020 году в конце сентября, сообщил глава компании Сергей Иванов во время телефонной конференции по итогам отчетности.
Обновлено в 09:54
Транспорт

Беглов перенес открытие новых станций метро на сентябрь

Днем 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса сместилась с 1 сентября ориентировочно на месяц, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 09:53
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид

Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:20
Футбол

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Политика

Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Политика

Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газа

Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 15:00
Транспорт

Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу

Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа.
Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное