"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Судьба противостояния решится через неделю в Москве. "Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 1:0

«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы

Все про Спорт ру

Политика Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.

Шоу-бизнес Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Общество Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.

Экономика «АЛРОСА» подготовит прогноз по добыче в 2020 году к концу сентября "АЛРОСА" представит окончательный прогноз по добыче в 2020 году в конце сентября, сообщил глава компании Сергей Иванов во время телефонной конференции по итогам отчетности.

Транспорт Беглов перенес открытие новых станций метро на сентябрь Днем 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса сместилась с 1 сентября ориентировочно на месяц, сообщает пресс-служба Смольного.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Общество Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Политика Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газа Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.