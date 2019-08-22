Футбол

«Брага» для «Спартака»Soccer.ru 04:16

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В нынешнем сезоне визиты российских клубов в Португалию заканчиваются позитивно для представителей РПЛ. «Соккер.ру» - о поездке «Спартака» к «Браге». На старте сезона все меняется очень быстро, обстановка и оценка действительности каждый день сталкиваются с разными условиями.
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«Брага» для «Спартака»

Soccer.ru04:16

Брага - Спартак: прогноз Корявко Александра 22 августа 2019

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