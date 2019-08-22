Футбол
«Брага» для «Спартака»Soccer.ru 04:16
В нынешнем сезоне визиты российских клубов в Португалию заканчиваются позитивно для представителей РПЛ. «Соккер.ру» - о поездке «Спартака» к «Браге». На старте сезона все меняется очень быстро, обстановка и оценка действительности каждый день сталкиваются с разными условиями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Здоровье
Врач рассказал, в какое время можно есть арбузы и дыни
Обновлено в 18:03
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Культура
Обновленный музей блокады будет открыт в Петербурге к 7 сентября
Действующий градоначальник недавно принял решение об отказе строительства нового дорогостоящего музея, посвященного блокаде города.
Обновлено в 16:54
Общество
Ученики российских школ начнут изучать психологию с 1 сентября
По словам Кекелидзе, психология начнет проводиться как пилотный проект, в эксперимент будут вовлечены ученики 3-4 классов.
Обновлено в 08:04
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Кино
В Подмосковье увеличат число площадок акции «Ночь кино»
Обновлено в 10:37
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды
Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Происшествия
Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд
Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги
Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 08:31
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Суд не продлил арест Алексею Навальному
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Транспорт
Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу
Первый поезд с "детскими купе" №109/110 в четверг отправился с Курского вокзала Москвы в Анапу.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Трабзонспор» обыграл АЕК в первом матче плей-офф Лиги европы
В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор».
Обновлено в 16:03
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли расплакалась, провожая сына Мэддокса в университет
44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
Обновлено в 09:29
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41