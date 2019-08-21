Футбол

Брага — Спартак 1:0 (2-й тайм)Нева Спорт 14:45

Брага — Спартак
1 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
В Браге начался матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между одноименным футбольным клубом и московским «Спартаком». Встреча, которая проходит на стадионе «Брага Мунисипал», стартовала в 21:45 по московскому времени.
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