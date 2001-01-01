Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛМатч ТВ 02:53

По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

Спорт день за днем

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