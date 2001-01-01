Футбол

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛМатч ТВ 02:53

По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.
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Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

Матч ТВ02:53

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

Sportbox.RU02:53

Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку

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