Футбол
Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛМатч ТВ 02:53
По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.
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В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
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«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
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Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
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Обновлено вчера в 22:26
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
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Политика
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Обновлено вчера в 16:18