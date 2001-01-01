Футбол

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛSportbox.RU 02:53

По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.
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Божович покинет пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае вылета команды в ФНЛ

Советский спорт05:11

Воецкий может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

КТВ-Луч03:37

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

Матч ТВ02:53

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

Sportbox.RU02:53

Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ

Терра04:39

Божовича уволят, если «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ

Спорт день за днем03:42

Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку

КП - Самара04:21
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Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Набиуллина рассказала о долговой нагрузке россиян

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме рассказала о долговой нагрузке населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Музыка

На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»

Обновлено в 03:11
Происшествия

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Футбол

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долгов

Защитник "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть клуб из-за долгов, сообщает издание Sport. Рамос должен банку 35 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Авто

Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей

Обновлено в 05:26
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети

В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Спорт

Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Политика

В Совфеде изучат факты вмешательства США в российские выборы

В четверг сенаторы и приглашенные эксперты констатировали на заседании комиссии, что "власти США и связанные с ними организации, включая и неправительственные, продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационные, политические, административные, финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела России, включая избирательные кампании".
Обновлено в 06:03
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Политика

Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах

По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.
Обновлено в 08:53
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех

Обновлено в 07:22
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

В России сократилось число непьющих людей

В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100

Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов

Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
Обновлено в 08:33
Общество

Далай-лама назвал секрет счастья

Наши коллеги из РИА Новости взяли любопытное интервью у 83-летнего Далай-ламы, в котором он рассказывает о поиске счастья и обретении внутренней гармонии.
Обновлено в 08:16
Финансы

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
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Миодраг Божович
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Югославский, черногорский футболист и тренер, играл на позиции защитника. Главный тренер самарского клуба «Крылья Советов».
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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