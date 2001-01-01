Футбол
Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛSportbox.RU 02:53
По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Набиуллина рассказала о долговой нагрузке россиян
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме рассказала о долговой нагрузке населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:19
Музыка
На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»
Обновлено в 03:11
Происшествия
Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП
Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Футбол
Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долгов
Защитник "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть клуб из-за долгов, сообщает издание Sport. Рамос должен банку 35 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети
В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Спорт
Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Политика
В Совфеде изучат факты вмешательства США в российские выборы
В четверг сенаторы и приглашенные эксперты констатировали на заседании комиссии, что "власти США и связанные с ними организации, включая и неправительственные, продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационные, политические, административные, финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела России, включая избирательные кампании".
Обновлено в 06:03
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех
Обновлено в 07:22
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В России сократилось число непьющих людей
В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100
Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов
Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
Обновлено в 08:33
Общество
Далай-лама назвал секрет счастья
Наши коллеги из РИА Новости взяли любопытное интервью у 83-летнего Далай-ламы, в котором он рассказывает о поиске счастья и обретении внутренней гармонии.
Обновлено в 08:16
Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04