Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛSportbox.RU 02:53

По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.

Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ

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