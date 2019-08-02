Футбол
Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»Спорт-Экспресс 09:28
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
40
Тимофеев
20
Мияйлович
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).
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