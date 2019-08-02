Футбол

Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»Спорт-Экспресс 09:28

Крылья Советов — Локомотив
0 – 1
Перерыв
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).
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«Нам очень важно выиграть». Миодраг Божович — о встрече с «Локомотивом» Семина

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