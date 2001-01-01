Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).

Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»

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