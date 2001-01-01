Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).

Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»

Происшествия Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей В подмосковном детском оздоровительном лагере "Олимп" произошло массовое отравление детей.

Футбол Крылья Советов — Локомотив 1:2 Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Футбол Клопп раскритиковал календарь АПЛ Ливерпуль встретится с Норвичем. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал календарь АПЛ.

Армия и оружие Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".

Политика Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.

Политика Около трех тысяч петербуржцев митингуют на площади Ленина Почти вся площадь, огороженная перед сценой в петербургском гайд-парке, заполнена людьми, — передает корреспондент MR7.

Космос Астрономы нашли недалеко от Земли экзопланету с тремя солнцами Астрономы открыли каменистую планету LTT 1445Ab, которая по своим размерам немного превосходит Землю и вращается по узкой орбите вокруг самой большой звезды в тройной системе на расстоянии всего 22,5 световых лет от нас.

Единоборства Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне» Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Общество Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Футбол Кононов: благодарен футболистам «Спартака» за матч с «Динамо» Футболисты московского "Спартака" проявили сплоченность и организованность в матче чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Футбол «Томь» и «Химки» не добились побед в матчах с «Енисеем» и «Чертаново» В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги томская «Томь» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд».

Политика Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.

Происшествия Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Происшествия 90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка 3 августа 1929 года на электрифицированном участке железной дороги Москва – Мытищи был пущен первый на территории РСФСР электропоезд.

Происшествия В Петербурге на Дворцовой площади задержали 15 ЛГБТ-активистов В Санкт-Петербурге полицейские задержали 15 участников ЛГБТ-прайда, троих из них госпитализировали, сообщила «Группа помощи задержанным».