Футбол
Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»Спорт-Экспресс 09:28
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Никита Чернов
|58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
|66′
Максим Карпов
|71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
|74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
|79′
Александр Гацкан
|84′
|85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
|86′
Александр Соболев
|88′
|90′+4′
Гжегож Крыховяк
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
17
Зиньковский
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
14
Гынсарь
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).
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