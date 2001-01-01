Футбол

Божович заявил, что «Крыльям» очень важно выиграть в матче с «Локо»Спорт-Экспресс 09:28

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).
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