Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитраСвободная Пресса 13:18

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович был возмущен работой арбитра в матче с «Краснодаром». По мнению черногорского специалиста, его команда проиграла «быками» из-за несправедливо назначенного пенальти на последней минуте встречи.

Шоу-бизнес Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом «Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Общество The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK) Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.

Шоу-бизнес Стас Михайлов отменил концерт в Костроме из-за болезни Российский певец Стас Михайлов сообщил о переносе планировавшегося в пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.

Общество Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.

Политика Путину показали исследование об обуви и бедности россиян Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.

Общество Минкульт предлагает вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры РФ предлагает разрешить продажу алкогольной продукции не только в театрах и концертных залах, но и во всех остальных учреждениях культуры.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Общество Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.

Наука Учёные узнали, почему волчанка чаще всего развивается у женщин Генетики выяснили, что волчанка чаще всего поражает женщин из-за наличия у них дополнительной Х-хромосомы и неполной блокировки её работы в иммунных клетках.

Политика В Польше хотят взыскать с Германии 900 миллиардов долларов в виде репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Наука Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.

Политика Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.