Футбол

Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитраСвободная Пресса 13:18

Краснодар — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Сергей Петров
71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
73′
87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
90′+2′
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович был возмущен работой арбитра в матче с «Краснодаром». По мнению черногорского специалиста, его команда проиграла «быками» из-за несправедливо назначенного пенальти на последней минуте встречи.
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Божович считает, что «Крылья» проиграли «Краснодару» из-за арбитра

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