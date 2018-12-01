Футбол
Божович: решение о переносе матча с «Оренбургом» восприняли нормально
Божович: решение о переносе матча с «Оренбургом» восприняли нормальноРИА Новости10:02
Футболисты "Крыльев Советов" были готовы к игре с "Оренбургом", но решение о переносе матча из-за морозов восприняли нормально, заявил главный тренер самарской команды Миодраг Божович.
РИА Новости10:02
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Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божевич удовлетворен переносом игры с «Оренбургом»
Pro Город Самара08:22
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