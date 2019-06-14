Футбол
Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42
Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами
ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Футбол
Защитник тульского «Арсенала» останется в «Тромсе» до декабря
В рамках летних сборов туляков ждут контрольные матчи с "Авангардом" (20 июня), "Лучом" (23 июня), "Аустрией" (29 июня), "Пршибрамом" (2 июля) и "Ред Буллом" (6 июля) 👍🏻👏🏻Артем Сокол остается в Норвегии 22-летний защитник продолжит выступать на правах аренды в "Тромсё".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети
Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Общество
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Футбол
Сарри перейдет в «Ювентус», Лэмпард – в «Челси»
Обновлено в 02:32
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Общество
В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем
В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
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Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Общество
В Госдуме предложили установить памятник Говорухину у входа во ВГИК
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник известному режиссеру и выпускнику этого института Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
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Экономика
Чубайс предлагает ввести в России углеродный налог
В результате, отказавшись от углеродного налога, РФ может потерять возможность экспортировать товары в Европу, предположил Чубайс.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18