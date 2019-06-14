Футбол

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42

Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
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Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

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Спорт-Экспресс06:57

Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

Чемпионат07:42
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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