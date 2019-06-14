Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Происшествия В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Гаджеты Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.

Футбол Защитник тульского «Арсенала» останется в «Тромсе» до декабря В рамках летних сборов туляков ждут контрольные матчи с "Авангардом" (20 июня), "Лучом" (23 июня), "Аустрией" (29 июня), "Пршибрамом" (2 июля) и "Ред Буллом" (6 июля) 👍🏻👏🏻Артем Сокол остается в Норвегии 22-летний защитник продолжит выступать на правах аренды в "Тромсё".

Армия и оружие Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.

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