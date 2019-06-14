Футбол
Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42
Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Хоккей
Любушкин подписал однолетний контракт с «Аризоной»
«Аризона» официально объявила о подписании нового контракта с российским защитником Ильей Любушкиным.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Политика
Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге
Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
Общество
Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала
Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Религия
Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53