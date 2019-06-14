Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»Чемпионат 07:42

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Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

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Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

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