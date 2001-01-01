Футбол

Божович назвал преимущество «Крыльев» над «Ростовом»
Евро-футбол.ру
04:34

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Ростовом" в эфире канала "Матч Премьер".
Евро-футбол.ру04:34

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