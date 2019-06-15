Футбол

Божович намерен получить российское гражданствоЧемпионат 03:34

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
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Божович хочет получить российское гражданство

Нева Спорт03:56

Божович: «Нужно сделать так, чтобы тренер не думал, как выдержать лимит на легионеров на поле»

Sport24.ru04:04

Божович хочет получить российское гражданство

Матч ТВ02:59

Божович хочет получить российский паспорт

Soccer.ru03:18

Тренер «Крыльев Советов» хочет получить российское гражданство

Газета.Ru03:14

Божович намерен получить российское гражданство

Чемпионат03:34

Божович хочет получить российское гражданство

Sportbox.RU02:59
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Транспорт

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Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено вчера в 13:13
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Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
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Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия

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Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Политика

Эквадор расследует шпионаж Ассанжа

В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Россия заключила контракт с Индией на обслуживание авианосца «Викрамадитья»

Россия и Индия заключили контракт на обслуживание авианосца "Викрамадитья".
Обновлено в 01:16
Происшествия

Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой

Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера

Обновлено в 03:54
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Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка

Алсу стала народной артисткой Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.
Обновлено в 04:31
Происшествия

На юге Китая погибли 19 человек в результате наводнений

Обновлено в 02:17
Происшествия

8-летняя девочка из Казани погибла на аттракционе в Анапе

Обновлено в 03:52
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Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Обновлено в 03:15
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Здоровье

Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году

Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас.
Обновлено в 04:46
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Общество

Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня

В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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