Футбол

Божович хочет получить российское гражданствоSport24.ru 02:45

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». «Тито, Кастро и Че Гевара — святые для меня личности».
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с чего всё началось

Божович хочет получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Sport24.ru02:45

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Божович рассчитывает получить российское гражданство

Советский спорт05:52

Божович хочет получить российское гражданство

Матч ТВ02:59

Божович хочет получить российское гражданство

Sport24.ru02:45

Божович намерен получить российское гражданство

Чемпионат03:34

Тренер «Крыльев Советов» хочет получить российское гражданство

Газета.Ru03:14

Божович хочет получить российское гражданство

Нева Спорт03:56

Божович хочет получить российское гражданство

Sportbox.RU02:59
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Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Обновлено в 12:15
Общество

Жителей Киселевска, жаловавшихся на подземные пожары, переселят

Обновлено в 12:02
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 13:57
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Общество

Обнародованы доходы дочери Трампа Иванки

Белый дом представил данные о доходах дочери американского президента Дональда Трампа, которая также является его советником.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Общество

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного

Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье

Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Обновлено в 08:34
Здоровье

Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Наука

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Обновлено в 11:25
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:48
Футбол

Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)

В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
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Миодраг Божович
Югославский футболист
Югославский, черногорский футболист и тренер, играл на позиции защитника. Главный тренер самарского клуба «Крылья Советов».
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