Божович хочет получить российское гражданствоSport24.ru 02:45

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.

с чего всё началось

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». «Тито, Кастро и Че Гевара — святые для меня личности».

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