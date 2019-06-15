Футбол
Божович хочет получить российское гражданствоSport24.ru 02:45
Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». «Тито, Кастро и Че Гевара — святые для меня личности».
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с чего всё началось
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.Sport24.ru02:45
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
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