Футбол

Божович хочет получить российское гражданствоSport24.ru 02:45

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». «Тито, Кастро и Че Гевара — святые для меня личности».
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с чего всё началось

Божович хочет получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Sport24.ru02:45

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Тренер «Крыльев Советов» хочет получить российское гражданство

Газета.Ru03:14

Божович хочет получить российское гражданство

Нева Спорт03:56

Божович хочет получить российское гражданство

Sport24.ru02:45

Божович намерен получить российское гражданство

Чемпионат03:34

Божович рассчитывает получить российское гражданство

Советский спорт05:52

Божович хочет получить российское гражданство

Матч ТВ02:59

Божович хочет получить российское гражданство

Sportbox.RU02:59
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Общество

Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч

Обновлено в 02:23
Происшествия

Цыгане назвали свою версию конфликта в селе под Пензой

Обновлено в 05:52
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика

Грузинская полиция в Тбилиси задержала противников гей-парада

Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%

Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Финансы

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
Происшествия

МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин призвал продолжать СВПД по Ирану

Обновлено в 04:38
Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 00:19
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Игры

В студии CD Projekt Red рассказали о «Ведьмаке 3.5»

Обновлено в 04:38
Здоровье

Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении

В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Авто

Jeep Renegade PHEV скоро представят публике

К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
Обновлено в 01:03
Игры

Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?

Обновлено в 06:36
Технологии

Робот дал отпор своим обидчикам

Обновлено в 07:21
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты

Antec A30 и C400 Glacial: башенные системы охлаждения начального и среднего уровня

Компания Antec представила две новые системы воздушного охлаждения башенного типа для процессоров, которые называются Antec A30 и C400 Glacial.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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