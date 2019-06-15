Футбол
Божович хочет получить российское гражданствоSport24.ru 02:45
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Загорелся полигон с боеприпасами в Воронежской области
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике
Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами.
Обновлено в 02:35
Футбол
Чеферин: финал Лиги чемпионов должен проходить на огромных стадионах
Президент УЕФА Александер Чеферин высказал свое мнение относительно стадионов, на которых могут проводиться финалы Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Игры
Bethesda решила продлить тестирование «Ядерной зимы» в Fallout 76
Во время своей пресс-конференции на Е3 2019 компания Bethesda объявила, что постапокалиптическая ролевая игра Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах.
Обновлено вчера в 13:25
Технологии
Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга
Тренировка для мозга опубликована в книге Рахула Джандиала "Уроки жизни от нейрохирурга", которая только готовится к выходу, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:13
Футбол
Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова
Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.
Обновлено в 02:48
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором она ест цветы.
Обновлено в 01:59
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Медики назвали три ключевых признака рака яичек
Британские медики назвали три ключевых признака рака яичек.
Обновлено вчера в 14:04