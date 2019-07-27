Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:2).

Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»

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