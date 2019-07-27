Футбол

Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»Чемпионат 09:30

Уфа — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
22′
25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
33′
Александр Пуцко
51′
57′
Владимир Полуяхтов
60′
Александр Соболев
70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
73′
74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
82′
83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:2).
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