Футбол
Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»Чемпионат 09:30
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
|22′
|25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
|33′
Александр Пуцко
|51′
|57′
Владимир Полуяхтов
|60′
Александр Соболев
|70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|73′
|74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
|82′
|83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
15
Пуцко
3
Аликин
77
Алиев
74
Фомин
23
Емельянов
8
Карп
11
Бизяк
17
Гиоргобиани
1
Рыжиков
99
Канунников
50
Карпов
2
Полуяхтов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
17
Зиньковский
69
Голенков
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:2).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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