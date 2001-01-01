Футбол

Краснодар — Крылья Советов 1:0Евро-футбол.ру 09:34

Краснодар — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Сергей Петров
71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
73′
87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
90′+2′
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
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