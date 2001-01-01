Футбол
Краснодар — Крылья Советов 1:0Евро-футбол.ру 09:34
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|67′
Сергей Петров
|71′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|73′
|87′
Максим Канунников
Рамиль Шейдаев
|90′+2′
Тарас Бурлак
Виктор Классон
|90′+2′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
7
Вандерсон
93
Сулейманов
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
11
Шейдаев
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Обновлено в 08:12
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:19
Наука
В Китае показали самый длинный в мире электробус
Представители китайской компании BYD Auto презентовали полностью электрический автобус.
Обновлено в 05:02
Общество
В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.
Обновлено в 11:04
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Наука
Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом
Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Спутники-шпионы США неоднократно сближались с российскими аппаратами
Военные спутники-шпионы США несколько раз приближались к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам, чтобы проинспектировать их.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Спорт
Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.
Обновлено в 09:07
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ
НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 2:2 (3-й период)
Форвард поразил ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова. Для Бурмистрова это первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Фейк о повышении цен на бензин вызвал рекордные очереди на АЗС в Дамаске
"Бензиновый кризис" усугубился в сирийской столице Дамаске на этой неделе: очередь к АЗС в городе достигает 150-200 автомобилей даже в выходной субботний день на фоне слухов в СМИ о планах властей повысить цену на топливо, которые были опровергнуты уже в субботу вечером источником в миннефти.
Обновлено в 11:25
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч со «Спартаком»
Обновлено в 10:39
Происшествия
На Литейном таксист пытался уйти от ДПС и попал в аварию
Обновлено в 11:09