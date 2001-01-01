Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.

Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»

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