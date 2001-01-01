Футбол
Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»Soccer.ru 08:03
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
|22′
|25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
|33′
Александр Пуцко
|51′
|57′
Владимир Полуяхтов
|60′
Александр Соболев
|70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|73′
|74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
|82′
|83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
15
Пуцко
3
Аликин
77
Алиев
74
Фомин
23
Емельянов
8
Карп
11
Бизяк
17
Гиоргобиани
1
Рыжиков
99
Канунников
50
Карпов
2
Полуяхтов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
17
Зиньковский
69
Голенков
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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