Футбол

Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»Soccer.ru 08:03

Уфа — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
22′
25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
33′
Александр Пуцко
51′
57′
Владимир Полуяхтов
60′
Александр Соболев
70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
73′
74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
82′
83′
Александр Соболев
Егор Голенков
1 фото
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
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Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»

Soccer.ru08:03

Миодраг Божович: «Бурлак получил травму»

Спорт-Экспресс06:49
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