Футбол
Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»Soccer.ru 08:03
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Общество
Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг
В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством.
Обновлено в 11:35
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Политика
В Тунисе прошли похороны президента страны
Обновлено в 14:44
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено в 15:02
Общество
Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Музыка
Коллеги сфотографировали Мадонну в страстных объятиях танцора
Певица много времени проводит на репетициях, а на одной из них коллеги сфотографировали ее в страстных объятиях танцора.
Обновлено в 13:48
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Опубликованы «живые» фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
Во Всемирной сети опубликовали «живые» фотоснимки мобильного аккумулятора от Xiaomi.
Обновлено в 09:33
Спорт
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Обновлено в 13:35
Авто
Что означают известные названия моделей авто
Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Общество
В Москве стартовал «Бургерфест»
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено в 13:22
Авто
Родстер Pagani Huayra BC может дебютировать в августе
Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено в 2016 году и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 789 л.с. и 811 Нм крутящего момента.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.
Обновлено в 13:57
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Наука
Электростимуляция мышц обеспечит людям сверхчеловеческие рефлексы
Система электрической стимуляции сокращает время ответа примерно на 80 мс: испытуемый еще только только пытается осознать движение мяча, а его рука уже давно нажала на спусковой крючок.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27