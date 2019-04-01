Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»Известия 07:48

Большинство личностей переместились в него из списка, появившегося на прошлой неделе. Возглавила новый «рейтинг травли» журналистка Божена Рынска. Поводом для ненависти стало интервью, которая Рынска дала Ксении Собчак после самоубийства ее мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко.
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RT публикует второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.
RT на русском05:04

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Рынска подвинула Скабееву в скандальном рейтинге после интервью Собчак

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Московский Комсомолец07:27

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Вести.Ru06:55

Второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон возглавила Божена Рынска

Телеканал 360°06:09

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Известия07:48
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Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
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Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия

На Бармалеева эвакуировали дом, в полу нашли снаряд времен ВОВ

При ремонте в одной из квартир рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
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Политика

В МИД РФ оценили шансы на нормализацию отношений с Украиной

Москва хотела бы нормализации отношений с Киевом, но происходящее на Украине оставляет на это мало шансов.
Обновлено в 09:24
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине

Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Экономика

Россиянам повысили социальные пенсии

С 1 апреля в России на 2% проиндексированы социальные пенсии.
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Футбол

«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

«Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Общество

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Бузовой стало плохо после концерта

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
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Общество

В Росконтроле назвали самую плохую тушенку

Для анализа тушенки были выбраны образцы продукции таких популярных марок, как «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод» и «Добротный продукт».
Обновлено в 04:45
Политика

Facebook удалила почти 700 страниц оппозиции Индии

Компания Facebook удалила из своей социальной сети почти 700 страниц и аккаунтов, связанных с крупнейшей в Индии оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), в преддверии начала выборов в парламент республики.
Обновлено в 09:19
ЖКХ

Беглов поручил отмыть Санкт-Петербург к майским праздникам

Беглов, который участвовал в заседании, заявил, что следует полностью отмыть город к майским праздникам.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правления

"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Политика

Юнкер: терпение ЕС в ситуации с Brexit иссякает

По мнению главы Европейской комиссии, Британия должна принять решение через несколько дней Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС долгое время терпеливо относились к ситуации с Brexit, однако сейчас это терпение иссякает, передает агентство Belga.
Обновлено в 03:51
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Здоровье

Саратовскую область захлестнула волна бешенства

Наиболее серьезные и множественные очаги инфекции обнаружили в Саратовской области, а также в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Калужской областях.
Обновлено в 08:42
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
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Божена Рынска
Российская телеведущая
Российская журналистка, светский обозреватель, колумнист газеты «Известия», журнала «GQ», портала «Газета.Ru». Известна также как блогер и писатель.
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Ольга Владимировна Скабеева
Российская телеведущая
Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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