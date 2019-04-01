Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»Известия 07:48

Большинство личностей переместились в него из списка, появившегося на прошлой неделе. Возглавила новый «рейтинг травли» журналистка Божена Рынска. Поводом для ненависти стало интервью, которая Рынска дала Ксении Собчак после самоубийства ее мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко.
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RT публикует второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.
RT на русском05:04

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Рикошет: Рейтинг травли медиаперсон RT

Эхо Москвы12:53

Результаты второго «Рейтинга травли» медиаперсон обусловили человеческим раздражением

Телеканал 360°09:59

Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

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Рынска подвинула Скабееву в скандальном рейтинге после интервью Собчак

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RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за март

RT на русском10:23

Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон

РИА Новости06:59

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Известия07:48
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Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения

Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

Обновлено в 14:44
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Политика

ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней

ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:13
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

На Невском проспекте столкнулись три легковушки

Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
Обновлено в 12:18
Футбол

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Общество

Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки

Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
Обновлено в 10:55
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Хоккей

Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:16
Политика

«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине

Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Культура

Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя

Обновлено в 03:26
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Наука

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Экономика

«Роснефть» может создать арктический кластер

«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Политика

Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах

Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Общество

Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви

В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
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Божена Рынска
Российская телеведущая
Российская журналистка, светский обозреватель, колумнист газеты «Известия», журнала «GQ», портала «Газета.Ru». Известна также как блогер и писатель.
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Ольга Владимировна Скабеева
Российская телеведущая
Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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