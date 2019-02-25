Божена Рынска раскрыла обстоятельства смерти МалашенкоМосковский Комсомолец 14:21

Журналист Божена Рынска нашла в себе силы рассказать о последних дня жизни своего супруга основателя НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой в своем доме в Испании.

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Происшествия Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.

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Происшествия «Коммерсантъ» узнал о попытках террористов ИГ атаковать ГРУ Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане, а еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.

Политика Посол: США направили в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью газете «Известия» заявил, что США в качестве гуманитарной помощи для венесуэльцев направили просроченные лекарства и продукты питания.

Политика Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий.

Происшествия На борту российского судна в Японском море произошел взрыв Судно «Партизан» из Владивостока, следовавшее в порт Поханг в Южную Корею, получило пробоины в результате взрыва, сообщает агентство VladNews со ссылкой на владивостокский Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ).

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Армия и оружие ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020 году.

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Экономика «Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33% Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.

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Происшествия Автобус частично разорвало при ДТП в Москве Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.