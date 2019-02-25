Общество
Божена Рынска раскрыла обстоятельства смерти МалашенкоМосковский Комсомолец 14:21
Журналист Божена Рынска нашла в себе силы рассказать о последних дня жизни своего супруга основателя НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой в своем доме в Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:44, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержало боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ
Террористов, собиравшихся взорвать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
Обновлено в 18:19
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Посольство России в Испании подтвердило смерть Малашенко
Гражданская гвардия Испании информировала российских дипломатов о смерти политолога, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщили в диппредставительстве.
Обновлено в 18:40
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Новые береговые ракетные комплексы «Бал» прибыли на Тихоокеанский флот
В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот пополнился новыми береговыми ракетными комплексами «Бал».
Обновлено в 20:39
Происшествия
В ЕАО двое детей погибли при пожаре
Обновлено в 19:57
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Политика
Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США
В направленном из США в Венесуэлу гуманитарном конвое были просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 20:05
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Дональдом Трампом
Обновлено в 20:37
Музыка
Украинский вещатель не исключил прекращения участия в «Евровидении»
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Российскому «Посейдону» нашли применение
Обновлено в 20:02
Политика
Гуаидо заявил о планах вернуться в Венесуэлу на этой неделе
Спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что он вернётся в Венесуэлу на текущей неделе.
Обновлено в 19:30
Политика
Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
Обновлено в 11:48
Общество
Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований.
Обновлено в 16:44
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Обновлено в 12:27
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Космос
Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля
В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
Авто
Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки
Обновлено вчера в 06:05
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Экономика
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard
Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Футбол
Из варяг в турки: россияне осваиваются в сильнейших лигах Европы
Россияне, уехавшие в европейские футбольные лиги, неплохо проявляют себя на старте 2019 года.
Обновлено в 16:00
Хоккей
Форвард «Авангарда» Манукян не доиграл первый матч серии с «Ак Барсом»
Форвард омского "Авангарда" Артем Манукян из-за травмы не доиграл матч плей-офф КХЛ против казанского "Ак Барса".
Обновлено в 13:40
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Экономика
Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%
EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56