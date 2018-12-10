с чего всё началось

Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.

Медведев надеется, что изменение сделает экономически невыгодной продажу подобных жидкостей в качестве алкоголя и сократит число пострадавших от них людей, пишет Интерфакс. Премьер также отметил, что документ запрещает торговлю непищевыми настойками в кафе и ресторанах.

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