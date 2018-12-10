Экономика
«Боярышник» подорожает до цены водки
«Боярышник» подорожает до цены водкиГражданские силы.рувчера в 09:51
Медведев надеется, что изменение сделает экономически невыгодной продажу подобных жидкостей в качестве алкоголя и сократит число пострадавших от них людей, пишет Интерфакс. Премьер также отметил, что документ запрещает торговлю непищевыми настойками в кафе и ресторанах.
Гражданские силы.рувчера в 09:51
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170 человек отреагировали
Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ вчера в 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газетавчера в 07:39
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Правительство запретило продавать спиртосодержащие настойки дешевле крепкого алкоголя
RT на русскомвчера в 11:25
Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Интерфаксвчера в 06:28
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Экономика
Население не обяжут устанавливать «умные» счетчики на газ
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Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
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Экономика
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Обновлено в 04:09
Недвижимость
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Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»
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Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
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Обновлено в 04:27
Экономика
ICO перестали привлекать инвесторов. Ноябрь — провал
Инвесторы продолжают выходить из рынка ICO — в ноябре стартапы привлекли $65 млн, хотя всего в текущем году они получили свыше $12,2 млрд, согласно новому отчету аналитической компании Diar.
Обновлено в 04:09
Экономика
Годовая инфляция на Украине выросла до 10%
На Украине уровень годовой инфляции возрос до 10% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сказано в отчёте госстата, опубликованном 10 декабря на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 04:07
Энергетика
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Обновлено в 04:05
Финансы
Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта
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Обновлено в 02:44
Недвижимость
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