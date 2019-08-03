Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянахNews.ru вчера в 09:26
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах. Актёра возмутило, что на первом месте оказался его родной город — Санкт-Петербург. Я с иронией отношусь к тому, чем занимаются врачи.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва - 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики.Говорит Москвавчера в 06:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга
Говорит Москвавчера в 06:22
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Культура
Цирку исполняется 242 года
Обновлено вчера в 17:57
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе
Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Игры
В разработке может находиться третье крупное дополнение для Civilization VI
Игроки и ряд журналистов предполагают, что авторы планируют продолжить поддержку Civilization VI обновлениями и решили выявить, чего хочет средний игрок.
Обновлено в 01:44
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было
По ходу игры судья встречи дал пенальти в пользу хозяев, показав характерным жестом, что данное решение принято при помощи системы видеопомощи арбитру (VAR).
Обновлено в 00:57
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман рассказал, что программы-шпионы на ноутбуках и в смартфонах копируют документы, перехватывают нажатия клавиш, читают сообщения жертв, активируют микрофон или камеру на устройстве.
Обновлено 02 августа в 02:20
Происшествия
Жителей Усть-Ивановки эвакуируют из-за угрозы разрушения дамбы
В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области эвакуируют жителей.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено 02 августа в 06:19
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Баскетбол
Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн
Обновлено вчера в 15:36
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено вчера в 10:59
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30