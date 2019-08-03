На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва - 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики.

с чего всё началось

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