Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть. Полагаю, что врачи занялись не своим делом.

с чего всё началось

Актёр считает, что подобные подсчёты бессмысленны и глупы. «Вообще это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — отметил он. Но, с другой стороны, актёр уверен, что без «психов» не было бы искусства.

Боярский уверен, что без психов не было бы искусства

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