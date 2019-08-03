Шоу-бизнес

Боярский уверен, что без психов не было бы искусстваАБН 13:50

Актёр считает, что подобные подсчёты бессмысленны и глупы. «Вообще это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — отметил он. Но, с другой стороны, актёр уверен, что без «психов» не было бы искусства.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга

Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть. Полагаю, что врачи занялись не своим делом.
Говорит Москва06:22

Подробнее о событии

Боярского возмутили данные Минздрава о психическом здоровье россиян

URA.Ru08:50

«Это культурная столица»: Боярский объяснил рекордное количество психбольных в Петербурге

78.ru15:42

Боярский раскрыл, почему в Петербурге много «психов»

Невские Новости13:58

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

РИА Новости13:06

Боярский объяснил, почему в Петербурге много «психов»

Neva.Today15:23

Боярский отреагировал на данные о психических расстройствах петербуржцев

Lenta.ru07:12

Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга

Говорит Москва06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Авто

В Рязани стартовал фестиваль ретро-автомобилей

Обновлено в 13:04
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемого в стрельбе в Техасе

Обновлено в 19:28
Происшествия

Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей

Обновлено в 14:49
Общество

В Парке Горького начался «Шашлык Live»

Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В борьбе с лесными пожарами помогут самолеты-разведчики

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»

Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Наука

Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее

Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил

Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Футбол

Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо

Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов

Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе

Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

Обновлено в 16:49
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Экономика

Международный инвестиционный банк заработал за полугодие 2,87 млн eвро

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн евро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья

Обновлено в 19:47
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции

Обновлено в 09:29
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Происшествия

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено в 00:00
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова резко ответила на критику своей внешности

Анастасия Тарасова регулярно подвергается критике за свою внешность.
Обновлено в 12:02
Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное