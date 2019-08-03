Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусстваАБН 13:50
Актёр считает, что подобные подсчёты бессмысленны и глупы. «Вообще это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — отметил он. Но, с другой стороны, актёр уверен, что без «психов» не было бы искусства.
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с чего всё началось
Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть. Полагаю, что врачи занялись не своим делом.Говорит Москва06:22
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