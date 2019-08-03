Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людейРИА Новости 13:06
Боярский выразил уверенность, что без "психов" не было бы искусства. "Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", - добавил актер.
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с чего всё началось
На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва - 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики.Говорит Москва06:22
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Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Кино
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Футбол
«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»
Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:44
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24
Наука
Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено 01 августа в 12:41
Экономика
Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Обновлено в 15:20
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Культура
Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото
В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.
Обновлено в 12:44
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Общество
Ученые нашли острова с критическим уровнем радиации
Обновлено в 14:26
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04