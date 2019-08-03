Шоу-бизнес

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людейРИА Новости 13:06

Боярский выразил уверенность, что без "психов" не было бы искусства. "Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", - добавил актер.
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с чего всё началось

Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга

На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва - 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики.
Говорит Москва06:22

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Боярский объяснил, почему в Петербурге много «психов»

Neva.Today15:23

«Это культурная столица»: Боярский объяснил рекордное количество психбольных в Петербурге

78.ru15:42

Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга

Говорит Москва06:22

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

РИА Новости13:06

Боярского возмутили данные Минздрава о психическом здоровье россиян

URA.Ru08:50

Боярский отреагировал на данные о психических расстройствах петербуржцев

Lenta.ru07:12

Боярский раскрыл, почему в Петербурге много «психов»

Невские Новости13:58
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Музыка

Парк Горького извинился за скандал с группами «Браво» и Tequilajazzz

Обновлено в 06:52
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Футбол

Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Обновлено в 06:55
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Обновлено в 15:39
Происшествия

Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье

Обновлено в 11:03
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Кино

Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»

Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Футбол

«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»

Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:44
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Политика

Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине

После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24
Наука

Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Обновлено 01 августа в 12:41
Экономика

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Обновлено в 15:20
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Культура

Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт

Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото

В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.
Обновлено в 12:44
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Общество

Ученые нашли острова с критическим уровнем радиации

Обновлено в 14:26
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Технологии

Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга

Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Культура

Шоу дронов и 13 концертов. Как ВДНХ отметит юбилей в выходные

Обновлено в 05:10
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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