На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва - 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики.

с чего всё началось

Боярский выразил уверенность, что без "психов" не было бы искусства. "Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", - добавил актер.

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

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