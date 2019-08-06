Футбол

Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Еженедельник Футбол 08:45

Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС. Теперь игрок пребывает в статусе свободного агента.
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Боян расторг контракт со «Сток Сити» по соглашению сторон

Sports.ru08:11

«Сток Сити» объявил об уходе Кркича

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Клуб чемпионшипа объявил об уходе воспитанника «Барселоны»

Матч ТВ04:48
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Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
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