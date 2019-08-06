Футбол
Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Еженедельник Футбол 08:45
Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС. Теперь игрок пребывает в статусе свободного агента.
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На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
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Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
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Российские ритейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго
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Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
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Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге.
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Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании
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Экономика
Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
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Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
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Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа
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Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
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ФСБ получила право инициирования блокировки сайтов
Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.
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Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
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