Футбол

Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Еженедельник Футбол 08:45

Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС. Теперь игрок пребывает в статусе свободного агента.
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