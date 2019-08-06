Футбол
Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Еженедельник Футбол 08:45
Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС. Теперь игрок пребывает в статусе свободного агента.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах
ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus возвращается на Землю после доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 12:53
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
Генпрокуратура Украины уличила их в пособничестве в завладении суммой примерно в $6 млн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 11:50
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Политика
Сергею Митрохину вновь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Решение приняла окружная комиссия по 43-му избирательному округу, - передает ТАСС. представитель "Яблока" был единственным из независимых кандидатов, чью жалобу на отказ в регистрации удовлетворил Мосгоризбирком.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Кино
Лана Дель Рей представила песню для фильма Гильермо дель Торо
Лана Дель Рей опубликовала в Twitter тизер песни, написанной для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».
Обновлено в 05:57
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Житель Индии позволил изнасиловать жену, которую проиграл в покер
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Полет Ту-142 над водами Тихого океана завершился успешно
Оба самолета принадлежат Тихоокеанскому флоту. Отмечается, что выполненный в нейтральном воздушном пространстве полет был плановым.
Обновлено в 11:42