Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при АзербайджанаРИА Новости 09:55

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари"
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