Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при АзербайджанаРИА Новости 09:55
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари"
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Победитель «Формулы-1» в Баку Валттери Боттас: Хэмилтон меня постоянно прессинговал
Sputnik Азербайджан11:06
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
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