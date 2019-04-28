Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при АзербайджанаРИА Новости вчера в 09:55

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари"
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Формула 1. Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана 2019. Квят сошел

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Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
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Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Норвежские рыбаки поймали белуху с российским оборудованием

Как сообщает телеканал NRK, рыбаки возле норвежских островов обнаружили белуху, на которой был обвес с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».
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Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу

В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
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Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
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На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
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Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

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Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
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Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

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Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
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Принц Уильям может последним узнать о родах Меган Маркл

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Обновлено 27 апреля в 14:56
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено вчера в 16:33
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В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
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«Интер РАО» отключается от Казахстана

Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
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Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
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Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
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В России настали цифровые времена

Эксперты обсудили последствия развития интернета в РФ Большинство граждан убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически настроенных респондентов растет, выяснил ВЦИОМ.
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Обновлено 26 апреля в 01:11
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Шеннен Доэрти сыграет в перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210»

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В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
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В марте Nissan увеличил продажи в России на 27%

Доля Nissan на рынке составила 4,9%, тогда как годом ранее составляла 4,6%. Самой продаваемой моделью автобренда за март текущего года считается Nissan Qashqai, реализованный в количестве 2988 экземпляров, что на 89% больше продаж аналогичного отчетного периода.
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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