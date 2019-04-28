Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при АзербайджанаРИА Новости вчера в 09:55
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари"
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Победитель «Формулы-1» в Баку Валттери Боттас: Хэмилтон меня постоянно прессинговал
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Формула 1. Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана 2019. Квят сошел
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