Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при Азербайджана, Квят сошёлRT на русском 09:52
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. В борьбе за победу финн сумел оставить позади своего напарника по Mercedes, пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:48, Ашберн
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95%
Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Культура
Пригожин объяснил, почему дочь Алсу победила на шоу «Голос»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:22
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено в 09:46
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено в 22:35
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено в 21:29
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Технологии
Источник: с ОАЭ пока договорились о модернизации «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не согласились вложить средства в модернизацию "Гагаринского старта" космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей "Союз-2", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 20:04
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР
Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку в Турции
Обновлено в 19:36
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
САА уничтожила трех террористов на западе Алеппо
Террористы напали на позиции военных в 360 километрах от Дамаска, в районе Фэмили-хаус на западе Алеппо.
Обновлено в 18:24