Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при Азербайджана, Квят сошёлRT на русском 09:52

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. В борьбе за победу финн сумел оставить позади своего напарника по Mercedes, пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
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В Квята въехали задом! Такого в «Формуле-1» еще не видели…

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Боттас выиграл Гран-при Азербайджана и стал лидером чемпионата Формулы 1

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Формула 1 в Баку: Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Москва-Баку.ruвчера в 11:29
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:48, Ашберн
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МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
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Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
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Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии

По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
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Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Обновлено 26 апреля в 07:31
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Источник: с ОАЭ пока договорились о модернизации «Гагаринского старта»

ОАЭ пока не согласились вложить средства в модернизацию "Гагаринского старта" космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей "Союз-2", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
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Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
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Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
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Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

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На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

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В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
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