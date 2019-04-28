Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при АзербайджанаРИА Новости 09:55

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку. Вторым стал другой пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари"
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Бешеный австралиец испортил гонку Квяту. У «Мерседеса» вновь дубль

Спорт-Экспресс10:35

Тото Вольфф: «В конце гонки Хэмилтон и Боттас могли свободно бороться друг с другом»

Sports.ru11:40

Вальттери Боттас: «Хэмилтон оказывал давление, но я контролировал ситуацию»

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В Квята въехали задом! Такого в «Формуле-1» еще не видели…

Советский спорт11:08

Боттас: «Невероятно, что мы так здорово выступаем»

Sport.ru11:59

Гран-при Азербайджана: Боттас победил Хэмилтона, Риккардо вынес Квята

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Боттас выиграл Гран-при Азербайджана и стал лидером чемпионата Формулы 1

Красная весна10:22
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Культура

Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено в 12:25
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Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
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Армия и оружие

Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео

Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено в 13:01
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Политика

НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Космос

Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году

Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов»

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

The Telegraph сообщила об угрозе новых терактов по сценарию Шри-Ланки

21 и 22 апреля в Шри-Ланке произошла крупнейшая серия терактов в истории страны.
Обновлено в 01:26
Авто

Уникальный ЛАЗ-3210, который так и не появился на дорогах

Если бы ЛАЗ-3210 пошел в серийное производство, его стоимость составила ориентировочно 7500 долларов.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину

Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:55
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Экономика

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
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Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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