Автоспорт
Квят стал шестым в квалификации Гран-при АзербайджанаНТВ вчера в 11:35
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал лучший для себя результат в квалификации в текущем сезоне. На Гран-при Азербайджана россиянин будет стартовать шестым. Выиграл квалификацию финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас с результатом 1 минута 40,495 секунды.
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Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане
RT на русскомвчера в 11:00
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