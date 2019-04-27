Квят стал шестым в квалификации Гран-при АзербайджанаНТВ вчера в 11:35

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал лучший для себя результат в квалификации в текущем сезоне. На Гран-при Азербайджана россиянин будет стартовать шестым. Выиграл квалификацию финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас с результатом 1 минута 40,495 секунды.

Квят стал шестым в квалификации Гран-при Азербайджана

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