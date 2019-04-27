Автоспорт

Квят стал шестым в квалификации Гран-при АзербайджанаНТВ вчера в 11:35

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал лучший для себя результат в квалификации в текущем сезоне. На Гран-при Азербайджана россиянин будет стартовать шестым. Выиграл квалификацию финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас с результатом 1 минута 40,495 секунды.
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Квят — про аварии Леклера и Кубицы: такие ошибки могут случиться с каждым

Чемпионат04:00

Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане

RT на русскомвчера в 11:00

Квят о трассе в Баку: нужны яйца, если хочешь добиться результата

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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой

Советский спортвчера в 11:07

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Матч ТВвчера в 11:06

Квят: «Нужны большие яйца, чтобы показать лучшее время на трассе в Баку»

Sport24.ruвчера в 13:28

Круг, отобравший азербайджанский поул у быстрейшей машины «Формулы-1»

Sports.ruвчера в 13:50
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Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

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Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Израиль переправил на родину двух освобожденных сирийских заключенных

Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, сообщила армейская пресс-служба.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:28
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Звезда «Уральских пельменей» возмущён итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли под Тверью в ДТП

Двое подростков погибли в результате ДТП около деревни Аркатово под Тверью.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Технологии

DJI отрицает, что прекратила развитие своих культовых дронов Phantom

Обновлено в 04:30
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Назарбаев считает Китай близким другом Казахстана

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином, отметив высокую динамику экономических двусторонних отношений между странами.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Наука

В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

The National Interest предлагает США план примирения с Россией

Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено в 05:47
Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Игры

Китай намерен бороться с игровой зависимостью

В декабре прошлого года в Китае заработала Государственная администрация по прессе и публикациям (SAPP), в чей состав вошел Комитет по этике онлайн-игр, который намерен бороться с играми, противоречащими китайским ценностям и игровой зависимостью.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
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