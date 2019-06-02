Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛГазета.Ru вчера в 23:14
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу "Бостона". Таким образом, счет в серии стал 2 - 1 в пользу "Брюинз".
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Райан О’Райли: Болельщики «Сент-Луиса», бесспорно, заслуживали большего, чем 2:7
Советский спорт05:44
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