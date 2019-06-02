Хоккей
Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона»Вести.Ru вчера в 23:05
В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги прошел третий матч. "Сент-Луис Блюз" принимал "Бостон Брюинз" на домашней арене и не смог противопоставить гостям ничего серьезного. Хозяева уже в первом периоде пропустили три гола, а общий счет – 7:2 в пользу "медведей".
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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ
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