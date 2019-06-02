Хоккей

Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона»Вести.Ru вчера в 23:05

Сент-Луис
Бостон
2 – 7
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
Сент-Луис
Бостон
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В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги прошел третий матч. "Сент-Луис Блюз" принимал "Бостон Брюинз" на домашней арене и не смог противопоставить гостям ничего серьезного. Хозяева уже в первом периоде пропустили три гола, а общий счет – 7:2 в пользу "медведей".
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