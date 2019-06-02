«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка СтэнлиRT на русском 01:13

Ещё один российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Таким образом, «Бостон» вновь повёл в серии — 2:1. Ранее сообщалось, что Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» накануне третьего матча финала Кубка Стэнли.

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

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