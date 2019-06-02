Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка СтэнлиRT на русском 01:13
Ещё один российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Таким образом, «Бостон» вновь повёл в серии — 2:1. Ранее сообщалось, что Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» накануне третьего матча финала Кубка Стэнли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Райан О’Райли: Болельщики «Сент-Луиса», бесспорно, заслуживали большего, чем 2:7
Советский спорт05:44
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
Обновлено в 01:22
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Кино
Кирилл Серебренников начнет съемки нового фильма зимой
Обновлено в 06:09
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Политика
Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13
Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Футбол
Бергвейн может стать игроком «Интера» за 40 млн евро
По данным источника, агент игрока уже провел переговоры с итальянским клубом. Сделка по Бергвейну может составить 40 млн евро.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами
Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В сети появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Ракета JL-3, способная нести ядерный заряд, была запущена из бухты у острова Шаньдун.
Обновлено в 07:37
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Политика
Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН
В МИД России раскрыли стратегию защиты Москвы в Международном суде ООН в Гааге по делу, которое было инициировано украинскими властями еще в начале 2017 года.
Обновлено в 07:26
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Футбол
Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»
Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:50
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59