Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка СтэнлиRT на русском 01:13

Сент-Луис
Бостон
2 – 7
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
Сент-Луис
Бостон
Показать детали
Скрыть
Ещё один российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Таким образом, «Бостон» вновь повёл в серии — 2:1. Ранее сообщалось, что Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» накануне третьего матча финала Кубка Стэнли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ

Советский спортвчера в 23:24

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ

Газета.Ruвчера в 23:14

Кубок Стэнли. «Бостон» – 7-я команда в истории с 7+ голами в выездном матче финала

Sports.ru00:45

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала Кубка Стэнли. ВИДЕО

Sport.ru01:00

Бержерон догнал Эспозито и вышел на второе место в клубной истории по очкам в ПО

Чемпионат01:33

Видеообзор матча «Сент-Луис» - «Бостон»

Спорт-Экспресс00:52

Гол Барбашева не спас «Сент-Луис» от разгрома в финале Кубка Стэнли

Матч ТВвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал политизацию катастрофы MH17

Политика мешает установить реальные причины падения Boeing на Украине в 2014 году. Так считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено 31 мая в 05:39
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено 31 мая в 04:54
Авто

Эксклюзивные самодельные автомобили, которые собирали энтузиасты во времена СССР

Обновлено в 00:30
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

МЧС потушило пожар на красноярской ТЭЦ-1

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено вчера в 15:49
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено 31 мая в 10:18
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Кино

Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Гаджеты

После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное