Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛREGNUM 00:29

Сент-Луис
Бостон
2 – 7
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
Сент-Луис
Бостон
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Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона. Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась с разгромным счетом 7:2 в пользу гостей.
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