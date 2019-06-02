«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛREGNUM 00:29

Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона. Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась с разгромным счетом 7:2 в пользу гостей.

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

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