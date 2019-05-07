Хоккей
«Бостон» победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛRT на русском 01:06
Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Счёт в серии — 4:2. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Ранее сообщалось, что Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».
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«Коламбус» Панарина вылетел из Кубка Стэнли. «Бостон» в финале Востока сыграет с «Каролиной»
Советский спортвчера в 23:32
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