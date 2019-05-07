Хоккей
«Бостон» победил «Коламбус» и выиграл сериюГазета.Ru вчера в 22:38
"Бостон Брюинз" на выезде всухую обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в шестой игре серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. Первым шайбу забросил Давид Крейчи.
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«Коламбус» Панарина вылетел из Кубка Стэнли. «Бостон» в финале Востока сыграет с «Каролиной»
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